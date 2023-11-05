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Испания

Сегодня, 22:21

«Атлетик» едва не упустил победу над «Вильярреалом», выигрывая 3:0 к 85-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Гости выигрывали со счетом 3:0 после голов Руиса де Галарреты (2-я минута), Нико Уильямса (22-я) и Иньяки Уильямса (30-я). На 86-й минуте за «Вильярреал» отличился Жерар Морено, а еще через минуту Александр Серлот сократил отставание хозяев до минимума, но забить еще не раз не удалось.

«Атлетик» (21 очко) занимает пятое место в ла лиге. «Вильярреал» (12) опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
05 нояб, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:3
Атлетик

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Вильярреал
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