«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в матче ла лиги

27 апреля, 22:29
«Вильярреал» дома обыграл «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 4:2.
В составе гостей отметились Хавьер Пуадо и Хоселу.
За «Вильярреал» дубль оформил Этьен Капу, а также по голу забили Дани Парехо и Николас Джексон.
«Вильярреал» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 50 очков за 31 тур. «Эспаньол» занимает 19-е место с 28 очками.
«Валенсия» обыграла «Вальядолид» — 2:1. В составе «мышей» отметился Муктар Диахаби, а также Хавьер Герра, который забил на 90+1-й минуте матча, принеся победу своей команде. За «Вальядолид» отличился Кайл Ларин.
«Валенсия» вышла из зоны вылета и теперь занимает 16-е место с 33 очками за 31 тур. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке с 35 очками.