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Испания

27 апреля, 22:29

«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в матче ла лиги

Виталий Косик
Корреспондент
Футболисты «Вильярреала».
Фото Global Look Press
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«Вильярреал» дома обыграл «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 4:2.

В составе гостей отметились Хавьер Пуадо и Хоселу.

За «Вильярреал» дубль оформил Этьен Капу, а также по голу забили Дани Парехо и Николас Джексон.

«Вильярреал» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 50 очков за 31 тур. «Эспаньол» занимает 19-е место с 28 очками.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
27 апр, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
4:2
Эспаньол

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» — 2:1. В составе «мышей» отметился Муктар Диахаби, а также Хавьер Герра, который забил на 90+1-й минуте матча, принеся победу своей команде. За «Вальядолид» отличился Кайл Ларин.

«Валенсия» вышла из зоны вылета и теперь занимает 16-е место с 33 очками за 31 тур. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке с 35 очками.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
27 апр, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
2:1
Вальядолид
Футбол
ФК Валенсия
ФК Вальядолид
ФК Вильярреал
ФК Эспаньол
0
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