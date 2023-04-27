«Вильярреал» обыграл «Эспаньол» в матче ла лиги

«Вильярреал» дома обыграл «Эспаньол» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 4:2.

В составе гостей отметились Хавьер Пуадо и Хоселу.

За «Вильярреал» дубль оформил Этьен Капу, а также по голу забили Дани Парехо и Николас Джексон.

«Вильярреал» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 50 очков за 31 тур. «Эспаньол» занимает 19-е место с 28 очками.

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» — 2:1. В составе «мышей» отметился Муктар Диахаби, а также Хавьер Герра, который забил на 90+1-й минуте матча, принеся победу своей команде. За «Вальядолид» отличился Кайл Ларин.

«Валенсия» вышла из зоны вылета и теперь занимает 16-е место с 33 очками за 31 тур. «Вальядолид» располагается на 14-й строчке с 35 очками.