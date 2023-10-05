Винисиус рассказал, что писал Беллингему насчет перехода в «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор просил полузащитника Джуда Беллингема перейти в мадридский клуб.

«Я хотел видеть Беллингема в «Реале». В прошлом году я часто писал Джуду, может быть, почти каждый день, и просил его перейти к нам», — приводит Daily Mail слова Винисиуса.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 9 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.