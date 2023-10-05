Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:35

Винисиус рассказал, что писал Беллингему насчет перехода в «Реал»

Telegram Дзен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор просил полузащитника Джуда Беллингема перейти в мадридский клуб.

«Я хотел видеть Беллингема в «Реале». В прошлом году я часто писал Джуду, может быть, почти каждый день, и просил его перейти к нам», — приводит Daily Mail слова Винисиуса.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 9 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах
Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине
ФСБ: один из диверсантов пленен в Крыму, он рассказал о целях вылазки
Макгрегор назвал просьбы Зеленского о выделении средств Украине позором
Подросток умер в больнице после избиения в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Удивлен, что Беллингему 20 лет, он выглядит на 30 из-за характера и личности»

Витсель рассказал, что комфортно себя чувствует на позиции центрального защитника