Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 10:54

Анчелотти: «Удивлен, что Беллингему 20 лет, он выглядит на 30 из-за характера и личности»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти впечатлен игрой полузащитника Джуда Беллингема в этом сезоне.

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи» (2:3) англичанин отметился голом и результативной передачей. На счету хавбека в этом сезоне 9 матчей за мадридцев, 8 голов и 3 результативные передачи.

«Я удивлен, что ему 20 лет, он выглядит на 30, из-за его характера и личности. Он знает, что ему нужно делать. Это качество и эта сила. Это, конечно, всех немного удивляет», — цитирует Анчелотти As.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» Дортмунд в это межсезонье. По данным Transfermarkt, мадридцы заплатили за игрока 103 миллиона евро.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
0
Читайте также
Костомаров написал первое слово бионической рукой после ампутации конечностей
Гроссмейстеры жалуются на участие женщин в суперфинале чемпионата России по шахматам
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимович — о встрече с Гвардиолой в «Барсе»: «Он сказал: здесь не ездят на «Феррари». И я приехал на чертовом «Феррари»