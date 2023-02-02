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Испания

2 февраля, 23:48

Винисиус стал третьим в списке самых молодых игроков, сыгравших 200 матчей за «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор проводит 200-й матч в составе мадридского клуба, сообщает Opta.

Бразилец вышел в стартовом составе на матч с «Валенсией» в 17-м туре ла лиги.

22-летний футболист расположится на третьем месте в списке самых молодых игроков в истории клуба, достигших отметки в 200 матчей за «сливочных». В более раннем возрасте этого показателя добились только Рауль Гонсалес и Икер Касильяс.

Жуниор выступает за «Реал» с момента перехода из «Фламенго» летом 2018 года. На счету игрока 49 голов и 37 результативных передач за команду.

Источник: Opta
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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