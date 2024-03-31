Винисиус: «Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор поддержал Маркоса Акунью, Кике Санчеса Флореса и Шейка Сарра, подвергшимся оскорблениям на расовой почве во время матчей чемпионата Испании.

«В эти выходные я не буду играть. Но только в субботу у нас было три вопиющих случая расизма в Испании. Я полностью поддерживаю Акунью и тренера «Севильи» Кике Флореса, а также Сарра из «Райо Махадаонды». Пусть их храбрость вдохновит других. Расисты должны быть найдены. Матчи не могут продолжаться, пока они находятся на трибунах. Мы победим только тогда, когда расисты уйдут со стадионов и попадут прямиком в тюрьму — место, которого они заслуживают», — написал Винисиус в соцсетях.

Ранее Винисиус неоднократно подвергался расистским нападкам со стороны болельщиков противоположных команд во время матчей чемпионата Испании.