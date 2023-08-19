Отец Захаряна о переходе сына в «Реал Сосьедад»: «Это была мечта Арсена»

Норайр Захарян, отец полузащитника Арсена Захаряна, прокомментировал «СЭ» переход игрока в испанский «Реал Сосьедад» из «Динамо».

«Это была мечта, но в первую очередь для Арсена. Спасибо за поздравление!» — сказал Захарян «СЭ».

«Реал Сосьедад» заключил контракт с 20-летним россиянином до конца сезона-2028/29.

Полузащитник выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.