Юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций

Юрист Саломе Лемон рассказал, был ли нарушен «Реал Сосьедад» режим санкций Европейского Союза при осуществлении трансфера Арсена Захаряна из московского «Динамо» этим летом.

«Процесс регулирования санкций является сложным, к тому же отсутствие ретроспективного анализа и прецедентов не позволяет с уверенностью определить, как они будут применяться», — цитирует Саломе News in France.

Игроком до покупки также интересовался «Челси», однако клуб не стал оформлять трансфер из-за сложностей с финансовыми переводами.

Сообщалось, что европейские клубы могут наказать за трансферы из России. Правила европейских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. Многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

В этом сезоне Захарян принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей.