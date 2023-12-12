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Испания

Сегодня, 15:42

Юрист объяснил, нарушил ли переход Захаряна в «Реал Сосьедад» режим санкций

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Юрист Саломе Лемон рассказал, был ли нарушен «Реал Сосьедад» режим санкций Европейского Союза при осуществлении трансфера Арсена Захаряна из московского «Динамо» этим летом.

«Процесс регулирования санкций является сложным, к тому же отсутствие ретроспективного анализа и прецедентов не позволяет с уверенностью определить, как они будут применяться», — цитирует Саломе News in France.

Игроком до покупки также интересовался «Челси», однако клуб не стал оформлять трансфер из-за сложностей с финансовыми переводами.

Сообщалось, что европейские клубы могут наказать за трансферы из России. Правила европейских санкций запрещают переводить в Россию или получать от нее более 100 тысяч евро. Многие футбольные клубы рисковали и проворачивали сделки на более крупные суммы, тем самым нарушая санкции против России.

В этом сезоне Захарян принял участие в 10 матчах Ла Лиги, в которых он отметился одной результативной передачей.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
ФК Челси
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