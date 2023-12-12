Радченко: «Захаряну нужно созвониться с Кварацхелией, чтобы он подсказал, как Арсену адаптироваться в Европе»

Бывший футболист «Расинга» Дмитрий Радченко рассказал, что нужно полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну для скорейшей адаптации в ла лиге.

«Хочется отметить, что характеристики Захаряна подходят испанскому чемпионату. Арсену просто нужно стараться пользоваться каждой возможностью, которую ему будет давать тренер и стараться забить, если получится, понравиться болельщикам. В Испании это очень важная вещь. Ему нужно стараться реализовывать свой потенциал, потому что даже последний сезон в России он проводил уже не так ярко, как предыдущий. Возможно, ему нужно созвониться с Кварацхелией, чтобы он Арсену подсказал, как быстрее адаптироваться в европейском чемпионате», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего россиянин провел 15 матчей за новую команду и отметился 1 результативной передачей.