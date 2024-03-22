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Испания

22 марта, 09:05

Захарян назвал свою футбольную мечту

Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» поделился эмоциями от игре в Лиге чемпионов.

— Ты сыграл в Лиге чемпионов. Мечта исполнилась?

— Да, исполнилась (улыбается).

— Теперь какая мечта?

— Сыграть еще раз в Лиге чемпионов, пройти дальше 1/8 финала. Сейчас главное — в ла лиге подняться как можно выше.

Арсен Захарян (слева) меняет Антона Миранчука в&nbsp;матче с&nbsp;Сербией. «Мне было тяжело, а Давид Сильва кричал: «Welcome to Real Sociedad!*» Очень смешно». Интервью Захаряна

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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