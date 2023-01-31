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Испания

Сегодня, 09:24

Защита Дани Алвеса потребовала освободить футболиста из-под стражи

Иван Торопцев
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото AFP
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Защита бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса потребовала освободить игрока из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

Адвокат Алвеса, Кристобаль Мартелл представил 24-страничный документ, в котором утверждается, что бразилец не намерен сбегать и будет находится в Испании до проведения суда. Защита предложила суду использовать в виде меры пресечения изъятие паспорта, внесение залога и ношение электронного следящего браслета.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января.

В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес
Футбол
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