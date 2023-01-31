Защита Дани Алвеса потребовала освободить футболиста из-под стражи

Защита бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса потребовала освободить игрока из-под стражи, сообщает La Vanguardia.

Адвокат Алвеса, Кристобаль Мартелл представил 24-страничный документ, в котором утверждается, что бразилец не намерен сбегать и будет находится в Испании до проведения суда. Защита предложила суду использовать в виде меры пресечения изъятие паспорта, внесение залога и ношение электронного следящего браслета.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января.

В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.