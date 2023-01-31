«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Павара

«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, никаких переговоров с немецким клубом сегодня не ведется. «Барселона» заинтересована в подписании 26-летнего футболиста на следующий сезон, но переговоры будут вестись во время летнего трансферного окна.

Романо также информирует, что сам игрок тоже очень заинтересован в переходе в каталонский клуб.

Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.