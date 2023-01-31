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Испания

Сегодня, 14:59

«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Павара

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» не ведет переговоры о подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, никаких переговоров с немецким клубом сегодня не ведется. «Барселона» заинтересована в подписании 26-летнего футболиста на следующий сезон, но переговоры будут вестись во время летнего трансферного окна.

Романо также информирует, что сам игрок тоже очень заинтересован в переходе в каталонский клуб.

Контракт защитника с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Павар забил 4 гола в 23 матчах за «Баварию».

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бенжамен Павар
ФК Бавария
ФК Барселона
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