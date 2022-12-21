Защитник «Лестера» Сеюнджю может бесплатно перейти в «Атлетико»

«Атлетико» практически согласовал трансфер защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

Как утверждает источник, мадридский клуб достиг предварительной договоренности по сделке. Ожидается, что зимой 26-летний турок подпишет контракт и перейдет в испанскую команду на правах свободного агента летом 2023 года.

Контракт футболиста с «Лестером» действует до конца июня 2023 года, по правилам он может самостоятельно вести переговоры с другими клубами с января.

Сеюнджю выступает за английскую команду с августа 2018 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 2 матчах «лис» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 22 миллиона евро.