«Вильярреал», «Атлетик» и «Эспаньол» прошли в 1/16 финала Кубка Испании

«Вильярреал» обыграл «Гихуэло» на выезде в матче 1/32 финала Кубка Испании — 2:1 доп. вр.

В основное время у гостей забил Жерар Морено, у хозяев — Хосе Кармона Родригес. Автором победного гола в дополнительное время стал форвард «Вильярреала» Арно Груневелд.

В других матчах дня «Эльче» выиграл у «Гвадалахары» (3:0), «Хетафе» победил «Диосесаньос» (2:0), «Интерсити» прошел «Мирандес» (2:0), «Картахена» одолела «Алькоркон» (1:1, по пенальти — 4:2), «Мальорка» оказалась сильнее «Реала Униона» (1:0), «Атлетик» выбил из розыгрыша Кубка «Сестао» (1:0), а «Эспаньол» — «Атлетико Пасо» (1:0).

Дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании еще не утверждена. Матчи этой стадии пройдут с 3 по 5 января 2023 года.