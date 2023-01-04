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Испания

Сегодня, 07:57

Жерар Пике может возобновить карьеру и начать выступать за клуб, которым владеет

Иван Торопцев
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике может возобновить карьеру футболиста, сообщает Relevo.

По данным источника, 35-летний испанец хочет выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является. Единственное, что может помешать ему — проблемы с финансовыми правилами второго дивизиона чемпионата Испании, в котором играет команда.

Пике завершил карьеру в конце 2022 года. Он является восьмикратным чемпионом Испании, а также чемпионом мира и Европы. Он стал владельцем «Андорры» в декабре 2018 года.

«Андорра» занимает 10-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании с 29 очками в 21 матче.

Жерар Пике
Футбол
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