Жерар Пике появился с часами «Касио» после издевательской песни Шакиры

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на строчку новой песни своей бывшей возлюбленной Шакиры.

Одна из строчек новой композиции колумбийки следующая: «Ты променял «Ролекс» на «Касио».

35-летний Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио». По словам испанца, у лиги спонсорское соглашение с изготовителем часов.

«Эти часы на всю жизнь, да», — сказал Пике во время стрима.

Жерар Пике. Стрим Kings League

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.