Жерар Пике появился с часами «Касио» после издевательской песни Шакиры

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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на строчку новой песни своей бывшей возлюбленной Шакиры.
Одна из строчек новой композиции колумбийки следующая: «Ты променял «Ролекс» на «Касио».
35-летний Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио». По словам испанца, у лиги спонсорское соглашение с изготовителем часов.
«Эти часы на всю жизнь, да», — сказал Пике во время стрима.
Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.