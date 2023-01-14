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Испания

Сегодня, 00:20

Жерар Пике появился с часами «Касио» после издевательской песни Шакиры

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Жерар Пике.
Фото Скриншот стрима Kings League
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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отреагировал на строчку новой песни своей бывшей возлюбленной Шакиры.

Одна из строчек новой композиции колумбийки следующая: «Ты променял «Ролекс» на «Касио».

35-летний Пике пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах «Касио». По словам испанца, у лиги спонсорское соглашение с изготовителем часов.

«Эти часы на всю жизнь, да», — сказал Пике во время стрима.

Жерар Пике. Фото Стрим Kings League
Жерар Пике.
Стрим Kings League

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша.

Жерар Пике
Футбол
ФК Барселона
Шакира
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