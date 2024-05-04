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Сегодня, 21:31

«Реал» стал чемпионом Испании после поражения «Барселоны» от «Жироны»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Барселона» уступила «Жироне».
Фото Reuters
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«Барселона» на выезде проиграла «Жироне» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:4.

За гостей голы забили Андреас Кристенсен (3-я минута) и Роберт Левандовски (45+1-я). У хозяев отличились Артем Довбик (4-я), Кристиан Порту (65-я), Мигель Гутьеррес (67-я) и Кристиан Порту (75-я).

Таким образом, «Реал» (87 очков) за четыре тура до конца ла лиги стал чемпионом Испании. «Жирона» с 74 очками занимает второе место, а «Барселона» (73) — третье.

«Реал» стал 36-кратным чемпионом Испании. Последний раз команда брала трофей в сезоне-2021/22, в прошлом году победителем ла лиги стала «Барселона».

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
4:2
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
ФК Реал
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«Реал» выиграл чемпионат Испании в 36-й раз