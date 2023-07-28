Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:52

Лапорта: «Месси был под серьезным давлением в «ПСЖ». В «Барселоне» было бы то же самое»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси был близок к возвращению в каталонский клуб.

«Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в «Интер Майами». Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему. На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в «Барселоне» было бы то же самое», — приводит слова Лапорты Marca.

Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год. Он уже сыграл за новый клуб 2 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Marca
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК Интер Майами
Жоан Лапорта
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Украинка оскорбила российскую фехтовальщицу на чемпионате мира и заработала дисквалификацию
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Times узнала о случайной отправке минобороны Британии секретных данных союзнику РФ
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Реале» довольны подготовкой Тчуамени к новому сезону