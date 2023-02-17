Зидан рассказал, когда вернется к работе тренером

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан во время презентации в качестве амбассадора команды «Формулы-1» «Альпин» рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе в футболе.

«Это часть нашего соглашения. Если завтра мне придется вернуться к тренерской работе, это не помешает мне продолжить работу с командой. Конечно, я хочу вернуться к тренировкам. Пока у меня есть время, и неизвестно, как долго это продлится. У меня есть время прямо сейчас. Может быть, до июня, но оно может пройти очень быстро», — цитирует Le Figaro Зидана.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с ним клуб выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).