Молодую звезду «Барсы» атакуют перед класико. Окружение Гави уверено: в «Реале» хотят выставить его «мясником»

А в «Эльче» намерены оспорить разгром от «Барсы» — из-за выхода Гави на поле.

18-летний Гави — одно из главных открытий «Барселоны» и сборной Испании последних лет. Вундеркинд продолжает прогрессировать, с каждым месяцем чувствует себя более уверенно и неожиданно стал одним из важнейших игроков не только в центре поля, но и в группе атаки, раскрывшись на позиции вингера. Однако, несмотря на успехи на поле, Гави в последнее время примагничивает скандалы.

Про уникальную ситуацию с его контрактом мы уже подробно писали. Если вкратце, «Барселона» из-за потолка зарплат долгое время не могла зарегистрировать новое соглашение Гави, который зарабатывал на уровне игрока молодежки. В конце января клуб получил разрешение от Коммерческого суда Испании на продление контракта и помпезно вручил футболисту заветный 6-й номер. Но вскоре ла лига оспорила это решение, и уже в марте Гави откатился к прежней ситуации — как с номером, так и с окладом.

История продолжилась после матча с «Эльче». «Барса» одержала уверенную победу (4:0), но теперь аутсайдер рассматривает возможность подачи апелляции из-за участия Гави — якобы после отмененной регистрации игрока основы футболистам запрещено выступать в чемпионате до конца сезона. В «Барселоне» тут же заявили, что консультировались по этому вопросу с ла лигой. А журналисты Mundo Deportivo пояснили, что в случае с Гави произошла не отмена, а повторная активация лицензии футболиста как игрока молодежной команды, потому никакого нарушения нет.

Фото Global Look Press

Итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF. Но главная проблема в том, что это далеко не единственная странная история, которые окружают молодого полузащитника в последний месяц. Так, в преддверии кубкового класико вновь обсуждается неоднозначный характер игрока. На поле Гави всегда заряжен — это часть его стиля, но порой излишняя агрессия приводит к конфликтам с соперниками.

Так случилось в мартовском матче «Барселоны» с «Реалом» (2:1). После игры The Athletic опубликовал подробный материал с инсайдами, в котором в том числе говорилось о недовольстве поведением Гави в мадридском клубе. Там считают, что игрок «Барсы» намеренно сфолил на Себальосе в центре поля, когда тот был без мяча, чтобы отомстить за нарушение правил против Левандовски секундами ранее. Согласно второй версии, хавбек каталонцев сделал это в отместку за другой эпизод — в зимнем кубковом класико Себальос схватил Гави за волосы, но этот момент остался без внимания арбитра.

И хотя сам Себальос уже заявил, что проблем с Гави у него нет и они давно все уладили, осадок остался. Так, по информации журналиста Андриана Санчеса, специализирующегося на инсайдах из «Барселоны», ветераны «Реала» связывались с коллегами из каталонского клуба и просили поговорить с игроком о его выходках на поле.

Эдгар Бадия и Гави. Фото AFP

Вообще тема поведения Гави в последнее время всплывает как-то подозрительно часто. 29 марта журналисты Relevo Альфредо Матилья и Серхио Сантос утверждали, что этим аспектом обеспокоены даже в Испанской федерации футбола. Все из-за нежелания Гави участвовать в автограф-сессии перед матчем с Норвегией. По одной версии, его отказ разозлил партнеров по сборной Испании — Ольмо, Родри и Гайя. По другой — хавбек мотивировал свой поступок плохим самочувствием после удара по голове, который случился на тренировке, но все же появился на мероприятии.

О еще одном конфликте в сборной сообщило издание Relevo. По информации медиа, на тренировке Гави жестко сыграл против Родри. Все выглядело так грубо, что пришлось вмешиваться Морате, на правах капитана предупредившего молодого игрока: так агрессивно играть не нужно, особенно в преддверии официальных матчей. Источники в сборной Испании подтвердили стычку на тренировке, но подчеркнули: момент был рабочим, а претензий к поведению Гави ни у кого не осталось.

Однако появление такого количества слухов, по данным COPE, возмутило окружение молодого полузащитника. Знакомые футболиста уверены, что за публичной кампанией по дискредитации Гави стоит «Реал», который хочет выставить игрока «мясником».

Истерия, связанная с поведением Гави, действительно кажется слишком раздутой: если и есть трения между ним и другими футболистами, то они явно не заслуживают такой реакции. На поле Гави регулярно оказывается в центре ярких эпизодов, и этот блеск привлекает к нему повышенное внимание в повседневной жизни.

Ближайшее класико 5 апреля покажет, как вундеркинд «Барселоны» справляется с внешним давлением. И способен ли сохранить хладнокровие и топ-уровень под прессингом принципиального соперника, а также СМИ.