Хави заслужил новый контракт. «Барселоне» не найти лучшего тренера, а Месси вернется только к бывшему одноклубнику

Скоро каталонский клуб продлит сотрудничество cо своей легендой.

Антикризисный менеджер

Подписание нового контракта Хави с «Барселоной» — вопрос времени. По сути, клуб и главный тренер достигли договоренности о продлении сотрудничества до 2026 года, однако специалист взял паузу, чтобы сосредоточиться на завоевании чемпионского титула. Как только неизбежное случится — стороны официально все оформят, и это будет самым логичным развитием событий.

А еще — торжеством справедливости, потому что нынешние заработки Хави совсем не соответствуют уровню клуба и качеству работы 43-летнего тренера. В рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов мирового футбола испанец сейчас на двенадцатом месте. Вроде бы нормально, только находящийся на вершине Диего Симеоне зарабатывает 34 миллиона евро в год, тогда как у Хави — всего 3,8 миллиона.

И это, в принципе, неудивительно. Возвращаясь на «Камп Ноу» из катарской командировки, он сознательно шел на понижение зарплаты, чтобы клуб мог вписаться в рамки потолка зарплат и заявить новичков. К тому же изначально сообщалось: в контракте предусмотрены бонусы за достижение конкретных целей и титулы. Причем никто не скажет, что Хави, бросив все, сорвался в родной клуб по первому зову. Скорее наоборот.

Представители сине-гранатовых общались с живой легендой «Барсы» еще три года назад — во время розыгрыша испанского суперкубка в Саудовской Аравии. Та история вызвала гнев тренировавшего «Барсу» Эрнесто Вальверде, только Хави согласия не дал сразу по нескольким причинам. Во-первых, он считал, что должен продолжить работу в «Аль-Садд» и набраться опыта. Во-вторых, тренера не устраивала скандальная обстановка в возглавляемом Жозепом Бартомеу клубе, поэтому тот держал паузу до выборов нового президента.

А так как вернувшийся на царство Жоан Лапорта не имел морального права уволить выигравшего Кубок Испании Роналда Кумана, возвращение Хави отложили до кризиса, в который угодила команда на второй год работы голландца. Так что молодому тренеру пришлось попробовать себя в роли антикризисного менеджера, и когда случились памятные 0:3 от «Баварии», он констатировал — «Барса» достигла дна.

Хави. Фото Global Look Press

Честнее Кумана

Прекрасно знаю, что значительная часть поклонников сине-гранатовых очень критично относится к работе Кумана. Я же, напротив, убежден: его период нельзя мазать исключительно черными красками. А критикам предлагаю вспомнить, что Роналд, чей гол в свое время принес «Барсе» победу в Лиге чемпионов, ради работы своей мечты расторг контракт с пробившейся на Евро-2022 сборной Нидерландов и пришел в тот момент, когда Месси направил в клуб письмо об уходе и дал громкое интервью, фактически объявив руководству войну.

Тогда Куман признавался, что хочет снова сделать лучшего футболиста мира счастливым, и эта задача была с блеском решена. Вторая половина сезона-2020/21 — лучший футбол Месси на клубном уровне за последние годы. Победа в Кубке Испании, перенос эмоций на наконец-то выигранный со сборной Кубок Америки — все это случилось в период работы Кумана. Это голландец ввел в стартовый состав Педри, Араухо и Гави. При нем была реанимирована карьера Гризманна. А потом Кумана лишили и француза, и Месси, хотя еще накануне расставания с аргентинцем Лапорта уверял тренера: «Завтра мы его подпишем».

Но, бесспорно, Куман — не только жертва обстоятельств. Он сам допустил массу ошибок, а его стиль слона в посудной лавке работал против него самого. Причем с первых дней, когда клуб подставил тренера в процессе расставания с Суаресом. Игроки такого уровня заслуживают уважения, а не скупого звонка по телефону. Причем голландец и потом упорно твердил, что решение было верным.

Только Хави, тоже оставаясь человеком клуба, был честен с футболистами. Те, на кого он не рассчитывал в нынешнем сезоне, были извещены об этом заранее в индивидуальном порядке. А в случае с Френки де Йонгом тренер сумел объяснить игроку как его важность для команды, так и причины осложнений в отношениях с руководством. Поэтому фраза Хави: «Он знает, что нужно клубу», — не сказывалась на контакте игрока и тренера. И Френки не переносил на игру свои обиды на давивший на него исключительно по финансовым причинам клуб.

Лионель Месси и Хави в «Барселоне». Фото Global Look Press

Самая сложная работа

В отличие от Кумана, Хави оказался более гибким тренером. Как с точки зрения построения игры, так и во взаимоотношениях с футболистами, которые при этом получили новый свод правил с жесткими требованиями к питанию, дисциплине и поведению в повседневной жизни. В случае же с Куманом в какой-то момент репутация стала работать против него самого.

Фанатов и руководство вывело из себя выступление, в котором тренер заявил, что нужно смириться с текущими сложностями и на время умерить амбиции. Только это не сочеталось с тактическими метаниями Кумана, который дал результат с противоречащей барселонским канонам схеме с тремя центральными защитниками, а на второй сезон — словно пытаясь понравиться всем — сам от нее отказался, превратив оборону в решето.

Журналисты цеплялись к словам голландца, выбирая самое скандальное, вроде утверждения, что Люк де Йонг в центре лучше Неймара. Многие вынесли это в заголовки, хотя речь шла лишь о важности игрока, способного замыкать подачи с флангов. Тренеру это припоминали постоянно, а форварда считали тактически инородным телом. Только сливки в итоге снял Хави, при котором де Йонг забил шесть из своих семи каталонских мячей. Причем в ситуациях, когда игра упрощалась сознательно, его голы в компенсированное время принесли четыре важнейших очка.

И ничего — никаких разговоров об отказе от стиля, о котором всегда твердил Хави. Просто, как своему до мозга костей, ему позволено чуть больше. Хотя порой тренера начинают критиковать за «автобус» в первом кубковом полуфинале на «Сантьяго Бернабеу» или за рекордные в истории ла лиги девять побед со счетом 1:0. Это как раз то, о чем говорил недавно Куман, отмечая качественную игру нынешней «Барсы» в обороне и стереотипы болельщиков.

Данная мысль перекликается со словами Хави, который назвал работу с сине-гранатовыми самой сложной в мире, потому что здесь недостаточно просто выигрывать. Но если от него требуют доминирования, то и он вправе отстаивать нужных ему игроков и просить подписать соответствующих исполнителей. Хотя порой кажется, что тренер и руководство заигрались в футбольный менеджер, перестраивая состав каждое трансферное окно и ведя охоту чуть ли не на всех свободных агентов. Только это — свидетельство полной поддержки Хави со стороны клуба и лично Лапорты.

Тренеру идут навстречу — он дает результат. Пусть и с оговорками вроде болезненных еврокубковых неудач. Все равно клуб считает Хави центральной фигурой рассчитанного на годы проекта. За полтора неполных сезона он уже принес «Барсе» Суперкубок Испании. Никуда не денется чемпионский титул, а, возможно, в клубный музей отправится и Кубок страны. И если на «Камп Ноу» все же вернется Месси, это будет личная заслуга тренера, который может вернуть «Барсе» былое величие.