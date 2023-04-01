Наследника Месси чуть не сломали травмы, а теперь семья требует его ухода из «Барселоны». Что будет с карьерой Фати?

Разбираемся в проблемах каталонской «десятки».

Проспал скандал

Отцы футболистов — особенная тема. Как правило, те, кто сам в прошлом зажигал на высоком уровне, — приятное исключение. Петер Шмайхель, Лилиан Тюрам, Альф-Инге Холанн... Некоторые из них играли важную роль в развитии карьеры своих сыновей, а кто-то предпочитал оставаться в тени.

Но есть и те, кто всегда в центре внимания. Папа Неймара старается выжать из славы отпрыска максимум и дошел до того, что получает обвинения в финансовых аферах. Хорхе Месси руководит рядом связанных с сыном бизнес-проектов. А Боре Фати буквально генерирует скандалы.

Его интервью COPE взорвало информационное пространство и шокировало даже самого Ансу Фати. Сын в принципе не во всем соглашался с папой, а сейчас форварду «Барселоны» пришлось оправдываться. Хотя Фати-старший сразу сказал, что его отпрыск спит и ничего не знает об интервью, в котором досталось всем. И «Барселоне», и сборной Испании, куда новый тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте игрока каталонцев не вызвал.

Здесь, впрочем, все логично, поэтому громы и молнии по мотивам ЧМ-2022 летели в спину покинувшему команду Луису Энрике. Кроме того, Фати-старший не понимает решений Хави и зол на тренера сине-гранатовых. А заодно и на весь клуб, заявив, что не будет появляться на стадионе.

«До травмы Ансу выходил с Дембеле, Гризманном и Суаресом. Почему сейчас он не играет? Он в отличной физической форме. Когда «Барсе» было плохо, в клубе вынудили Ансу пораньше вернуться после тяжелой травмы. Раньше они хотели, чтобы Ансу делал болельщиков счастливыми. А когда он полностью здоров, никто вдруг не хочет его видеть? Не мог же он разучиться играть в футбол», — не жалел эмоций разгневанный отец.

И это всего через несколько дней после состоявшейся в понедельник встречи с директором каталонцев Матеу Алемани и спортивным директором Йорди Кройфом, которые успокоили Фати-старшего и подчеркнули: Ансу — важнейшая фигура для клуба.

Ансу Фати и Лионель Месси. Фото Global Look Press

Как Месси с Роналдинью

В скандальном интервью очень много эмоций, включая разговоры об особом отношении к игроку, который вырос в «Ла Масии» и получил особенный для «Барсы» 10-й номер. И это далеко не первое вмешательство семьи в карьеру Фати. В прошлый раз именно родные настояли на том, чтобы Ансу отказался от операции и лечился консервативно. И это были те самые благие намерения, которыми устлана дорога в известном направлении.

Почему футболист тогда поддался давлению, понять можно. А травмы — основная причина того, что сейчас о нем говорят куда меньше, чем о Педри и Гави, хотя именно Фати — первая ласточка нового поколения сине-гранатовых. Он заиграл в основе в 16 лет еще при Эрнесто Вальверде и стал полноценной звездой при Роналде Кумане, переписав массу рекордов.

Ансу забил самые молодые голы в истории «Барселоны», Лиги чемпионов, класико и сборной Испании. Его очень трогательно опекал Месси. Причем в день дебюта юноши Лео дождался его в раздевалке и обнял, после чего снимок оказался в соцсетях великого аргентинца. Потом многие, включая самого Фати, вспоминали, как в свое время еще юный Месси точно так же попал в главной команде под опеку Роналдинью.

С такими вводными разговоры о статусе наследника Месси были неизбежны. Тем более после ухода Лео к Фати перешла футболка с 10-м номером. Это даже казалось логичным, ведь инициатива шла от клуба, и ее поддержали ветераны. А сам Ансу говорил, что в «Барселоне» ты должен быть готов к давлению, и это большая честь — носить «десятку» после Лео, Рональдинью и других звезд прошлого.

В том решении можно было увидеть и веру в перспективы Фати, и стремление поддержать его после первой серьезной травмы. Разрыв мениска, последующие осложнения и дважды откладывавшиеся возвращения оставили форварда вне игры почти на год. Возможно, это связано с особенностями организма, а, может быть, юноша оказался не до конца готов к нагрузкам и интенсивности мужского футбола. Версии разнятся, но факты неумолимы: к 20 годам Фати перенес несколько операций — только в прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем ему пришлось суммарно пропустить 187 дней.

Ансу Фати. Фото Global Look Press

Настоящее и будущее

На данный момент Ансу — игрок ротации. У него пять выходов в старте в 19 играх с начала года, а именная футболка в клубных магазинах продается хуже всего. При этом позиция игрока кардинально отличается от взглядов семьи. Даже Фати-старший в своем интервью подчеркнул, что — будь его воля — сын ушел бы прямо сейчас, однако тот хочет остаться. Да еще и никогда не критикует Хави, который был одним из кумиров его детства.

Как уверяют близкие к клубу инсайдеры, сразу после скандальных откровений отца футболист по собственной инициативе дал разъяснения главному тренеру. А тот просил форварда набраться терпения и работать, потому что в состав попадают лучшие на текущий момент. «Фати не продается, как и все остальные наши игроки в данный момент. Я доверяю Ансу, он — настоящее и будущее нашей команды», — заявил Хави после закрытия зимнего трансферного окна.

И в принципе у форварда есть примеры того, как можно менять ситуацию в лучшую сторону. Тот же Дембеле до прихода Хави имел репутацию «хрустального» и перманентно травмированного игрока, а стал лучшим распасовщиком сине-гранатовых. Когда же француз получил повреждение, отлично проявил себя Рафинья, чей трансфер некоторые поспешили объявить грандиозной ошибкой. Однако тренер поддерживал бразильца, и тот буквально расцвел.

Да и история с Кессье показательна. На днях стало известно, что ивуариец не продается и точно останется на следующий сезон. Получается, экс-игрок «Милана» доказал, что вполне соответствует стилю команды. Так чем же хуже Фати, который впитывал сине-гранатовую философию с раннего детства? Поэтому кажется логичным остаться и переломить ситуацию.

Между тем знаменитый агент Жорже Мендеш предлагает услуги своего клиента клубам АПЛ и считает, что 35 миллионов евро — достойная цена, которая может устроить «Барсу». Особенно в текущей ситуации, когда ла лига требует к лету сократить платежную ведомость на 200 миллионов евро. К тому же Фати, будучи воспитанником клуба, принесет ему чистую прибыль.

Но пока в «Барсе» хотят всеми силами сохранить футболиста, который несколько лет назад влюбил в себя болельщиков. Особое отношение публики «Барса» тоже учитывает, и, как уверяет близкий к клубу Sport.es, вариант с продажей рассмотрят только при наличии астрономического предложения. А так как со стороны Мендеша вбрасывается мнение, что в текущей ситуации стоимость игрока падает каждый день, платить много за Фати никто не готов.

Так, может, родным и агенту стоит прекратить давить на игрока, которого так ценит родной клуб? Особенно если летом вернется Месси. Лео уже сыграл важную роль в становлении Ансу, а теперь может помочь Фати справиться с кризисом.