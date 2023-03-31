Чемпиона мира-2022 обвиняют в изнасиловании модели. Два года назад он был в шаге от перехода в «Спартак»

Сегодня, 16:45
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтиэль подозревается в изнасиловании. Marca сообщает, что на 26-летнего защитника «Севильи» в четверг подали заявление о предполагаемом сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.
Как рассказала Radio 10 адвокат вероятной жертвы Ракель Эрмида, преступление произошло 1 января 2019 года, в день рождения Монтиэля. Эрмида подчеркнула, что это было «сексуальное насилие со стороны группы людей с проникновением при отягчающих обстоятельствах».
По словам юриста, у жертвы были краткосрочные отношения с Монтиэлем, который настоял на ее приглашении на вечеринку по случаю своего дня рождения. Потерпевшая работает моделью и не употребляет алкоголь, однако в тот вечер она выпила два бокала спиртного, после чего, как утверждает адвокат, потеряла сознание. Из-за этого девушка не знает, сколько конкретно человек участвовали в изнасиловании, но утверждает, что после произошедшего ее вышвырнули за дверь. Как потерпевшая добиралась домой, она не помнит.
Сообщается, что после подачи заявления жертва получала угрозы от окружения Монтиэля, в том числе от его матери.
Монтиэлю 26 лет. Он воспитанник «Ривер Плейта», за который играл до 2021 года, когда был куплен «Севильей» за 11 миллионов евро. В текущем сезоне он регулярно выступает за испанскую команду — 28 матчей и 1 гол.
За сборную Аргентины Монтиэль провел уже 23 игры. В составе национальной команды защитник выиграл Кубок Америки-2021, а также чемпионат мира-2022. В Катаре Монтиэль не был основным футболистом сборной, но четыре раза выходил на поле и помог своей команде добиться побед в двух сериях пенальти — в четвертьфинале с Нидерландами и в финале с Францией. Именно Монтиэль реализовал решающий 11-метровый, принесший Аргентине титул.
В 2021 году аргентинца всерьез хотел приобрести «Спартак». Отказ Леонида Федуна от покупки Монтиэля стал формальным поводом для отставки спортивного директора Дмитрия Попова. В августе 2021-го он рассказывал «СЭ»:
— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — объяснил Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро, притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5 миллиона, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.
Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объясняла срыв трансфера так:
— Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллиона в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты.