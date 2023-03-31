Обамеянга выставили из «Барселоны», но он очень хочет обратно. И даже готов играть почти бесплатно

Удивительные карьерные перипетии габонца.

Каталонский ренессанс

«Челси» — главный ньюсмейкер этого сезона в европейском футболе. Лондонский клуб иногда удивительным образом влияет на карьеры игроков. Отличный пример — история Пьера-Эмерика Обамеянга. Один из самых заметных нападающих последних лет стал заложником ситуации сразу в двух командах — на 33-летнем габонце сказались еще и процессы, происходящие в «Барселоне».

Хотя еще год назад казалось, что в карьере Обамеянга после скандального расставания с «Арсеналом», где его лишили капитанской повязки и, по сути, отчислили из команды, наступила новая светлая полоса. В «Барселоне», куда он перешел на правах свободного агента, все было отлично — новый и растущий проект, доверие Хави, игровое время, голы. 23 матча во всех турнирах, 13+1 по системе «гол+пас», хет-трик в ворота «Валенсии», дубль в памятном класико (4:0 на «Бернабеу»). Из 17 игр в ла лиге — 13 в основе, из шести в Лиге Европы — пять в старте. Обамеянг выходил в центре атаки — любимая позиция, никаких тактических экспериментов и жертв ради команды. Возрождение африканца, который при всем мастерстве и таланте имел репутацию склочного парня с непомерным эго, было красивым и удивительным.

Проблемы начались летом. И переход в «Барселону» Роберта Левандовски — только одна из них. Было понятно, что основной «девяткой» теперь будет поляк. Обамеянгу оставалось либо подменять его, либо выходить на фланге нападения, конкурируя и попадая в ротацию с Усманом Дембеле, Рафиньей, Ферраном Торресом, Ансу Фати и даже в какой-то степени Гави с Педри. Но это еще можно было пережить, тем более что Хави подчеркивал: Обамеянг ему нужен и входит в его планы, в отличие от того же Мемфиса Депая.

«Я рассчитываю на Обамеянга. Я им действительно очень доволен, он может помочь команде. Он очень мне нравится. Те, на кого я не рассчитываю, уже знают об этом. Они понимают, что не будут играть», — говорил тренер в середине августа.

Фото Global Look Press

Возвращение в Лондон

Но были и другие обстоятельства. Первое — интерес «Челси». Возглавлявшему тогда синих Томасу Тухелю нужен был забивной нападающий: входить в сезон с одним Армандо Бройей и гроздью ложных «девяток» казалось немцу не лучшей идеей. А с Обамеянгом у них здорово получалось в «Боруссии». Именно при Тухеле африканец стал в Дортмунде большой европейской звездой — под его началом он наколотил 79 голов в 96 матчах.

Второе — ситуация в «Барселоне», которая из-за своих финансовых проблем вынуждена была изворачиваться что есть сил для того, чтобы зарегистрировать уже подписанных летних новичков. Доходило почти до абсурда — тот же Жюль Кунде пропустил два первых тура чемпионата Испании, поскольку его не могли заявить.

Сочетание этих факторов в итоге привело к тому, что под самый занавес летнего трансферного окна Обамеянг все же оказался в Лондоне. И вряд ли мог считать себя жертвой — хорошо знакомые город, чемпионат и тренер, амбициозный проект, Лига чемпионов, неплохая для 33-летнего игрока зарплата в 8,3 миллиона фунтов в год.

Но при Тухеле Обамеянг успел провести всего один матч — в Лиге чемпионов против загребского «Динамо». «Челси» проиграл (0:1), на следующий день немца уволили. С Грэмом Поттером все начиналось вроде бы неплохо. Габонец регулярно выходил в старте, забил в первом же матче в АПЛ после возвращения в Англию, отличился в обоих играх с «Миланом» в ЛЧ. Поворотным моментом, пожалуй, стал матч с «Арсеналом» 6 ноября. «Челси» потерпел поражение — 0:1, при этом смотрелся просто катастрофически слабо, а появившийся в основе против бывшего клуба Обамеянг растворился на поле (8 касаний и 3 паса за 61 минуту).

С тех пор форвард вышел в основе всего раз (5 января против «Сити»), а с начала февраля и вовсе перестал попадать даже в заявку на матчи, хотя о его травмах новостей не было. За два последних месяца — пять матчей вне заявки, один — на лавке и выход на 7 минут в дерби с «Тоттенхэмом».

О том, что Обамеянг больше не нужен Поттеру и «Челси», говорит и то, что нападающего исключили из заявки на Лигу чемпионов, чтобы на освободившееся место дозаявить кого-то из многочисленных зимних новичков. The Telegraph писал, что африканец был страшно разочарован этим решением и на несколько дней улетел в Милан — отдохнуть с семьей.

С одной стороны, история вполне стандартная: игрока хотел видеть один тренер, но его уволили, а сменщик не слишком в нем заинтересован, плюс все это наслоилось на общекомандный кризис, и теперь все идет к расставанию клуба и футболиста. Такое встречается сплошь и рядом.

Фото Global Look Press

По примеру Дани Алвеса

Самое же интересное здесь то, что теперь Обамеянг не скрывает, что очень хочет вернуться в «Барселону». Откуда его в какой-то степени выдавили — если бы не все эти финансовые дела и потолок зарплат, не исключено, что габонец бы остался в Каталонии. Первые разговоры об этом пошли еще в январе, но тогда возвращение было невозможно — испанским клубам запрещено регистрировать одного и того же игрока дважды за сезон.

Но сейчас все разгорелось с новой силой. Обамеянг прилетал в Барселону на класико, а после матча зашел в раздевалку сине-гранатовых, праздновал с ними победу (2:1) и выложил совместное фото с Торресом. А всезнающий исайдер Фабрицио Романо подчеркивает, что у африканца остались хорошие отношения с игроками и персоналом «Барселоны».

«Ребята, я провел с вами шесть месяцев. Но кажется, что прошло шесть лет. Вся та любовь, которую вы дали мне, неописуема, особенно в эти дни.Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!» — так тепло Обамеянг прощался с болельщиками «Барселоны» в сентябре.

Более того, по информации Diario Sport, габонец готов играть в Каталонии за минимально возможные деньги. В прошлом сезоне так поступил Дани Алвес, чья зарплата была 6500 евро в месяц — получать меньше бразилец не мог по регламенту. Звучит красиво, но Алвес — легенда «Барселоны», тогда как Обамеянг провел в команде всего полгода и, кроме того, всегда отличался любовью к показной роскоши: бутсы со стразами, спорткары, дорогущие шмотки, уйма ювелирки на теле. И играть за условно семь тысяч евро в месяц, когда один балахон, в котором он как-то появился на публике, стоит 21 тысячу (то есть три зарплаты)?

Очень похоже на вброс в медиа от окружения Обамеянга, призванный и дальше настраивать общественное мнение в пользу перехода габонца. В том, что он хочет в «Барселону», сомнений нет.