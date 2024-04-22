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Судейство

Сегодня, 13:30

«Этот матч — парад глупостей. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире...» Испанские СМИ и Хави в огне после судейства в класико

Хави остался разочарован судейством в класико «Реал» — «Барселона»
Гоша Чернов
Корреспондент
Рональд Араухо недоволен решениями арбитра Сото Градо.
Фото Global Look Press
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Зарубежная пресса — о двух спорных судейских решениях, повлиявших на исход матча «Реала» и «Барселоны».
Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Барселона

Итурральде Гонсалес, экс-арбитр ФИФА, AS:

По мнению Итурральде Гонсалеса, судейского аналитика AS, мяч в эпизоде с ударом Ямаля и сейвом Лунина не залетал за линию, но из-за отсутствия подходящего ракурса все сводится к «акту веры». Он напоминает, что мяч должен пересечь линию целиком, а также жестко критикует отсутствие системы определения гола в ла лиге: «Картинка, которую мы показываем миру в самой важной игре сезона, просто ужасна. Всего за три-четыре миллиона евро мы бы ничего не ждали! Без технологий вы вынуждены совершать акт веры. Пусть некоторые возьмут на заметку: с сегодняшними камерами нет никакой перспективы линии! И заметьте, я говорю все это не потому что президент ла лиги Хавьер Тебас не поддерживает технологии, а потому что клубы тоже их не поддерживают. Невероятно. Ла лига не хочет покупать лицензию у ФИФА, потому что считает, что они «монополисты», и не хочет давать им деньги».

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Джуд Беллингем (в&nbsp;центре) празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

Сесар Барренечеа Монтеро, экс-арбитр ла лиги, Mundo Deportivo:

«На мой взгляд, нарушения в штрафной со стороны Кубарси на Лукасе Васкесе не было. Я считаю, что игрок «Реала» обманул судью Сото Градо, который назначил пенальти, потому что увидел контакт. Однако контакт был инициирован игроком «Реала», а не защитником «Барселоны», — заявил Барренечеа Монтеро по поводу инцидента, в результате которого мадридцы забили свой первый гол и сравняли счет.

Интересно, что Сото Градо не пересматривал эпизод на мониторе, потому что был уверен, что это пенальти. Это первое класико, на котором этот судья работал в качестве главного.

Судья Сото Градо показывает желтую карточку Жулю Кунде.
Фото Getty Images

Хави, главный тренер «Барселоны», Marca:

«Я очень разочарован. И мы хотим называть себя лучшей лигой в мире... Все видели, что мяч пересек линию ворот, но все пошло против нас. Этот матч — парад глупостей. Но я горжусь командой: думаю, что мы были лучше. Мы играли очень хорошо, мы больше создавали и прилично защищались. Мы управляли игрой и заслужили победу, но упустили очки из-за ситуаций, которые мы не контролировали. Очень жаль. Мы заслуживали большего. Если мы хотим стать лучшей лигой в мире, мы должны использовать технологии».

Жерар Пике, экс-защитник «Барселоны»:

«Мадрид украл победу? Тот факт, что вы задаете мне этот вопрос, означает, что да. Я стараюсь быть объективным и считаю, что пенальти на Васкесе не было. После его назначения никто не пошел смотреть повтор. Лукас ищет ногу Кубарси, посмотрите: он бежит и видит, что нога Пау отставлена. Лукас ставит свою ногу так, что она натыкается на Кубарси. Это не пенальти, но ВАР не может вмешаться, потому что, видимо, на это нет достаточных оснований. Я также считаю, что и Ямаль забил гол. Как минимум должна быть камера на линии ворот. Если это не гол, то этого не видно».

beIN и Canal+, анализ несостоявшегося гола Ямаля:

Canal+ и beIN использовали свои 3D-технологии для анализа имеющихся изображений, и оба пришли к одному и тому же выводу: мяч не зашел в ворота полностью, поэтому гол не состоялся. Так что решение судьи было правильным. Судя по обоим анализам, мяч пересек линию почти целиком, но не полностью.

Анхель Перес, Mundo Deportivo:

«Барселона» попрощалась с шансами взять ла лигу после поражения на «Сантьяго Бернабеу». Сине-гранатовые продемонстрировали хорошую командную игру, но индивидуальные ошибки Жоау Канселу и два очень спорных судейских решения оказались непреодолимым препятствием на пути к трем очкам. Винисиус Жуниор и Лукас Васкес сравняли счет после ударов Андреаса Кристенсена и Фермина Лопеса, а Джуд Беллингем добил «Барсу» в добавленное время.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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