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Испания

Сегодня, 00:25

Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

«Реал» обыграл «Барселону» благодаря голу Беллингема на 90+1-й минуте
Гоша Чернов
Корреспондент
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (в центре) празднует победный гол в ворота «Барселоны».
Фото Reuters
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3:2 на «Сантьяго Бернабеу».
Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:2
Барселона

Цепляясь за последний шанс

Даже если «Реал» и «Барселона» когда-нибудь вдруг окажутся втянуты в борьбу за выживание, их матчи все равно будут привлекать больше внимания, чем встречи лидеров. Потому что класико — это бренд, это навсегда.

Сейчас — не тот случай. К 188-й очной встрече в чемпионатах Испании команды подходили в разном состоянии, но, как и в большинстве случаев, в ранге участников золотой гонки. Болельщики «Реала», правда, наверняка так не считали, ведь до стартового свистка «Королевский клуб» отделяли от сине-гранатовых целых восемь очков. Но со стороны «Барселоны» все выглядело иначе: одна победа — и отставание от лидера сокращается до пяти баллов. Реально ли такой гандикап отыграть за шесть туров? Сложно, но, возможно, учитывая, что мадридцы еще будут распыляться на Лигу чемпионов.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; после победы над &laquo;Манчестер Сити&raquo; в&nbsp;серии пенальти. Мадрид — в полуфинале Лиги чемпионов! «Реал» — неубиваемая команда

На неделе гранды добились полярных результатов в ведущем еврокубке: «Реал» в серии пенальти одолел «Манчестер Сити», а «Барселона» расплескала солидное преимущество над «ПСЖ» и была разгромлена им дома. Теперь уже ясно, что у Хави остался только один шанс попрощаться с родной командой красиво — выиграть ла лигу. А там, кто знает, может и передумать.

В то же время с завершением класико могла закончиться и чемпионская гонка, поэтому значение этого матча было трудно переоценить. А еще здесь крылась неочевидная интрига, ведь «Барселона» — единственная в лиге не уступала в гостях, а «Реал» — единственный в лиге не проигрывал дома.

Фото Reuters

Наказания за ошибки и травма Де Йонга

Каталонцы были мотивированы сильнее, они же и лучше начали встречу. Уже на 6-й минуте Кристенсен забил с углового, наказав Лунина за грубую ошибку на выходе. Голкипер-герой серии пенальти с «Манчестер Сити» на этот раз оплошал.

Но «Реал» не мог все оставить просто так и скоро сформулировал внятный ответ: сперва Винисиус упустил голевой момент, а чуть позже Васкес заработал пенальти. Фланговый защитник «Реала», конечно, сам нашел ногу Кубарси в штрафной, но формально это — 11-метровый. Винисиус не оставил шансов тер Штегену.

Лука Модрич близок к&nbsp;уходу из &laquo;Реала&raquo;. Последнее класико Модрича. Лука оставил «Реалу» великое наследие, и речь не только о трофеях

В первом тайме значимую роль играли стандарты, особенно у ворот «Реала» — «Барса» их отлично исполняла, а на 28-й минуте едва не забила. Лунин остановил мяч на самой линии после хитрого удара Ямаля, и ВАР пришлось несколько минут выяснять, был ли гол. Ни один ракурс на «Сантьяго Бернабеу» не давал четкого ответа, так что изначальное решение арбитра Сесара Сото Градо осталось в силе — счет остался нетронутым.

Из-за долгого просмотра судейской бригаде пришлось добавить к первому тайму сразу четыре минуты, и в этот отрезок уместилась травма Френки Де Йонга — хавбек гостей получил болезненный удар по лодыжке в стыке с Вальверде и не смог покинуть поле самостоятельно. Вслед голландцу аплодировал весь «Бернабеу».

Непотопляемый Мадрид

Второй тайм начался гораздо спокойнее, чем первый, хотя без моментов соперники не обходились. Острее был «Реал», а Беллингем с Винисиусом имели неплохие шансы. «Барса» оживилась лишь после необычных замен Хави: он разом снял Левандовски с Рафиньей, вскоре после чего сине-гранатовые вновь вышли вперед. Лунин среагировал на удар Ямаля, однако Фермин Лопес на подборе оказался расторопнее всех.

Шла 69-я минута, и «Барселона» уже могла начать мечтать о феерическом возвращении в чемпионскую гонку, если бы в соперниках был не «Реал». Мадрид при Карло Анчелотти — образец команды с характером, что доказал в очередной раз в это воскресенье.

Через четыре минуты после гола Лопеса хозяева вновь восстановили равенство в счете — Васкес замкнул подачу Винисиуса. Вскоре сам бразилец мог вывести «Реал» вперед, но тер Штеген справился с плотным ударом в ближнем бою.

«Барса» начала задыхаться, не выдерживая темп «Королевского клуба». На 87-й минуте Эдер Милитао, Беллингем и Хоселу были невероятно близки к голу, но отложили неминуемое на добавленное время. Палачом «Барсы», как и в первом круге, оказался Беллингем: хавбек сборной Англии снова забил победный мяч в класико после 90-й минуты.

Сине-гранатовых такой поворот событий деморализовал. Они и так едва отошли от обиднейшего вылета из Лиги чемпионов, а тут — новый удар. Сезон для «Барсы» завершен: 11 очков она уже не отыграет, да и из зоны Лиги чемпионов не выпадет. Ну а «Реал» особо цинично побеждает в финальном класико Хави и расчищает место в музее для нового трофея.

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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