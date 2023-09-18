Захарян не спас «Реал Сосьедад» на «Сантьяго Бернабеу». Пока россиянин в роли джокера

Российскому легионеру непросто пробиться в состав баскской команды.

Есть такие стадионы, сыграть на которых, а тем более — забить, уже событие на всю жизнь и строчка в истории. Итальянская карьера Алексея Миранчука началась с результативного удара на «Сан-Сиро». Денис Черышев — как и его отец Дмитрий — посылал мяч в сетку на «Камп Ноу».

На легендарном «Сантьяго Бернабеу» в матчах ла лиги или Кубка Испании зажигались фамилии все того же Черышева-старшего, Дмитрия Радченко, Игоря Корнеева, Дмитрия Попова, Олега Саленко, Валерия Карпина, Александра Мостового, Дмитрия Хохлова, Владимира Бесчастных и Федора Смолова. Последний — пусть его испанская карьера и получилась короткой — закрыл гештальт, а его «Сельта» увезла из Мадрида ничью (2:2).

В приведенном выше списке — ровно десять человек. В идеальном мире наших фантазий в воскресенье к ним мог добавиться одиннадцатый, однако Арсен Захарян ожидаемо начал игру на скамейке запасных. И весь первый там, на протяжении которого «Реал Сосьедад» ни в чем не уступал, а местами переигрывал прошедший четыре тура без потерь «Реал», не покидало ощущения: пробиться в нынешний состав басков не просто сложно, а очень сложно.

В принципе, это было понятно изначально, но если на старте коллектив Иманоля Альгуасиля буксовал, штампуя ничьи и проваливаясь во вторых таймах, то перед паузой на матчи сборных команда из Сан-Себастьяна начала выходить на проектную мощность. А когда она ловит свою игру — никаких авторитетов быть не может. Это установка Альгуасиля, который считает, что нужно всегда следовать своим принципам, независимо от соперника.

Порой это выходит боком, но «Сосьедад» развивается. Становится более гибким с точки зрения тактики, и это автоматически повышает требования к футболистам. А регулярная ротация — совсем не стиль басков. Скорее стоит говорит о стабильной основной обойме, где при отсутствии форс-мажора изменения возможны на двух-трех позициях. И совершенно точно Альгуасиль не будет смотреть на сумму, которая уплачена за новичка.

Достаточно вспомнить самого дорогого игрока в истории клуба Садика, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразных связок и сейчас довольствуется выходами на замену. И не важно, что в отсутствие травмированного новичка Андре Силвы у «Сосьедада» нет классических центральных нападающих. Сыграть можно и без них — с Ойярсабалем в роли «ложной девятки».

Теоретически это могло открыть путь в состав Захаряну, однако левое крыло атаки на данный момент забронировал за собой вцепившийся в свой шанс зубами Барренечеа. А гол «Реалу» — еще один козырь в его руках. И все же — по ощущениям — конкурировать бывшему динамовцу предстоит именно с этим вингером и обычно играющим как раз слева Ойярсабалем.

Футболисты «Сосьедад» радуются голу в ворота «Реала». Фото Reuters

С остальными сложнее. Кубо, в первом тайме разрывавший бывших одноклубников, — вообще другая галактика. Японец будет вне состава только в том случае, если не сможет выйти на поле. Что до тройки в центре поля, то там незыблемо выглядят две позиции. Одну — опорного хава — сразу выносим за скобки. Это не профиль Захаряна, Да и Субименди, которого требовал купить в «Барселону» Хави, — по своему статусу из разряда неприкасаемых. Как и Мерино, которого Альгуасиль считает лучшим полузащитником ла лиги.

Так что здесь предстоит спорить за место в составе с Мендесом, который за прошлый сезон превратился в исключительно важную фигуру. Его, кстати, Захарян и заменил на последние десять минут (без учета добавленных). Это те отрезки, за которые Арсен должен цепляться. И не терять мяч, как в эпизоде, когда его в центре накрыл Кроос, и «Реал» разогнал потенциально голевую атаку.

Здесь никто не будет делать скидок на текущее состояние. Хотя оно точно не было оптимальным, так как на прошлую игру Захарян вышел заболевшим, после чего неделю лечился и только с понедельника вернулся в общую группу. Возможно, в РПЛ это было бы не заметно, но только не против «Реала». С таким соперником нужно выходить за границу своих возможностей или показывать максимальный уровень от стартового до финального свистка. Тот же Кубо 45 минут терзал на фланге Франа Гарсию, а после перерыва мадридский защитник выдал две голевых передачи — под пушечный удар Вальверде и на голову мастеру игры на «втором этаже» Хоселу.

Хоселу радуется забитому голу в ворота «Сосьедад». Фото Global Look Press

То, что Захарян способен на многое, — не вызывает сомнений. Достаточно посмотреть, как круто он перевел мяч через всю штрафную на вырвавшегося в свободную зону Шо, однако француз с лета пробил мимо цели. А в компенсированное время, когда наш легионер снова принял быстрое решение, Мерино сумели накрыть на линии штрафной.

И показательно, что именно Захаряну перед финальный свистком доверили стандарт последней надежды. Только крутого сюжета не получилось. Он возможен в том самом идеальном мире, а пока один из главных талантов российского футбола должен пройти непростой путь. Справится — все и всем докажет. И на «Сантьяго Бернабеу» обязательно забьет.