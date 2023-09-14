Водка, кальян, хамство. Откровения переводчика сборной Испании о кутеже команды на чемпионате мира в России

Сегодня, 14:00
Испанский футбол уже месяц сотрясает скандал с поцелуем президентом федерации футбола страны Рубиалесом игрока женской сборной Дженни Эрмосо. Но, как будто этого было мало, разгорелся еще один — на этот раз связанный с мужской сборной. Причем прилетело оттуда, откуда явно не ждали, — из 2018 года. Да еще и от переводчика!
Несколько сенсаций про «Красную фурию» рассказал Алекс Пенья — мексиканец, в 2015 году переехавший учиться в Россию, а в 2017-м устроившийся на работу в Королевскую федерацию футбола Испании. Местной сборной требовался переводчик для предстоящего чемпионата мира, и они охотно наняли Алекса.
Правда, ожидания от работы с легендарными футболистами у Пеньи не оправдались. Настолько, что, как только истек срок подписки о неразглашении, тот дал интервью YouTube-каналу Che America Latina (сейчас видео на сервисе недоступно — хозяйка канала не понимает почему) и рассказал множество неприятных подробностей. Местами настолько неприятных, что на него уже даже подали в суд.
Алекс Пенья променял футбольный праздник для обычных людей на право побывать за кулисами и поработать с теми, кто этот праздник создает. Но в итоге получил ужасное отношение к себе со стороны футболистов — испанцы вели себя так, будто переводчик — их прислуга.
Помимо перевода в обязанности Пеньи входила утренняя побудка игроков — мексиканец вспоминал, что обычно сразу поднимался с кровати только Андрес Иньеста. Остальные не были готовы, а Бускетс вообще однажды назвал переводчика «дерьмовым будильником». Самые негативные воспоминания у Алекса остались о Жераре Пике, правда, неизвестно, связано ли это с пробуждением: «Он не стоит на земле и презрительно смотрит на других людей».
Переводчик вспоминает, что единства в лагере «Красной фурии» не было — все делились по лагерям и даже жили в комнатах согласно клубной прописке: «Насчет единства — это ложь, я не видел никаких чувств, единения или патриотизма».
Зато отдыхали испанцы отлично. Пенья рассказывает, что в игровой комнате, где футболисты проводили большую часть ночей, обычной картиной были бутылки, сигареты и кальяны. А однажды игроки даже попросили переводчика заказать им пиво... в 7 утра.
Но самая дикая ситуация, о которой вспомнил переводчик, приключилась после матча с Ираном: «У игроков был выходной, и они всегда уходили небольшими группами, за исключением Иньесты, который отдыхал с семьей».
Одной из групп в тот день, по словам Пеньи, стала компания Начо Монреаля, Давида Де Хеа и Даниэля Карвахаля. Несмотря на выходной и то, что Алекс пытался познакомиться с русской официанткой в этот момент, троица предложила переводчику позвать девушек в гостиничный номер на вечеринку и присоединиться самому — чтобы они смогли пообщаться. Среди тех, кого позвали футболисты, была и девушка, понравившаяся Алексу.
«Мы пошли в гостиничный номер, они заказали водку и кальян, а я выступал в роли переводчика, — рассказывает Пенья. — Вдруг Карвахаль попросил меня сказать одной из них, что хочет вставить свой член ей в горло». Однако переводчик решил быть более романтичным и сказал девушке, что у нее красивые глаза.
Закончилась вечеринка печально для всех, кроме Де Хеа — он провел ночь с девушкой, которая понравилась переводчику. Пенья остался со злыми Монреалем и Карвахалем — последний был удивлен, как можно отказать футболисту «Реала».
Подкаст с участием переводчика получился скандальным — то, что он рассказал, не красит сборную Испании, учитывая провальное выступление на ЧМ. «Красная фурия» тогда вылетела в 1/8 финала, уступив сборной России. Теперь это кажется чуть менее удивительным: когда в команде лишь один профессионал — Иньеста, сложно добиться успеха.
Впрочем, не все согласны с историей переводчика. Карвахаль уже выступил с обращением в соцсетях: «Вся информация, которая в последние дни была опубликована в прессе в отношении меня, является абсолютно ложной. Я считаю абсолютно прискорбным и крайне деликатным то, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц, порочить мое имя и честь. Я уже обратился в суд».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
3
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|
4
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
5
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
6
|Бетис
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|Осасуна
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
9
|Алавес
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
10
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
11
|Р. Вальекано
|4
|2
|0
|2
|4-8
|6
|
12
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|
13
|Сельта
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
14
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
16
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
17
|Мальорка
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|5 : 3
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|1 : 0
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|1 : 0
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|1 : 0
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|0 : 0
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|1 : 2
|23.12
|18:15
|
Атлетико – Севилья
|- : -