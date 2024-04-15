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Испания

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Захарян был одним из лучших на поле. Но его «Реал Сосьедад» упустил победу в концовке

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Обидно.
Испания. Ла Лига. 31-й тур
14 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:2
Альмерия

Арсен Захарян, кажется, освоился в Испании. Перед паузой на игры сборных он забил дебютный мяч за «Реал Сосьедад» (в ворота «Кадиса»), в следующей игре отдал второй в сезоне голевой пас, играя против «Алавеса». Очевидно, что на матч с «Альмерией», последней командой чемпионата, Альгуасиль не мог его не поставить — тем более в такой форме.

Россиянин доверием тренера распорядился с ответственностью. Ни в атаке, ни в защите он не феерил — там зажигали и «зажигали» другие люди. Однако с первых же минут Арсен был просто полезен и надежен — обострял по возможности, исполнял стандарты и угловые.

Уверенно, но тихо играл Захарян, поэтому главные события первого тайма прошли без него. Сперва защитник «Реала» Траоре решил посимулировать, начисто проиграв позицию, и отпустил полузащитника «Альмерии» Эмбарбу один на один с вратарем оформлять гол. Арсена рядом не было.

Не было его рядом в тот момент, когда Галан отдавал голевую передачу на Беккера спустя пару минут, и «Сосьедад» сравнял счет. Зато Захарян нередко вступал в отборы и не боялся дриблинга. А еще отдал отличный обостряющий пас в конце тайма — но та атака голом не завершилась.

Возможно, будь все игроки «Реал Сосьедад» такими же прилежными, матч прошел бы проще. Но партнеры именно в этой игре будто не замечали его. Пожалуй, никто не взмахивал разочарованно руками чаще, чем Захарян — настолько часто одноклубники его игнорировали. Был даже очень показательный момент — в районе 50-й минуты Барренечеа, левый полузащитник, долго мялся возле штрафной «Альмерии» и искал варианты. В двух метрах стоял Арсен, размахивая руками — и он находился действительно в хорошей позиции. Испанец пробил, но мимо, и свалился на газон. Россиянин тяжело вздохнул.

А через минуту взял игру на себя, протащив мяч почти от центра поля и, имея два варианта для передачи, пробил сам. Тоже мимо, и после плохого удара извинился. Захарян в игре вообще бил чаще всех — нанес четыре удара. В створ ни одного, зато созидателем он побыл неплохим — взламывал оборону дриблингом и ключевыми пасами. Короче говоря, уже не смотрелся «осваивающимся», а выглядел освоившимся.

На 59-й Субименди, Беккер о Ойярсабаль оформили прекрасный гол. Испанец уже забивал в этой игре десятью минутами ранее, но тот мяч отменили. Теперь забил по-настоящему и, как показалось, справедливо вывел «Реал Сосьедад» вперед.

На 70-й минуте на поле появился Туррьентес, и Захарян отправился на позицию левого вингера. Здесь он ушел в тень, отметившись только одним неточным ударом из пределов штрафной. Но общего впечатления от выступления россиянина было уже не перекрыть.

Не удалось перекрыть его даже обидным пенальти на 88-й минуте. Защитник Субельдия зачем-то в своей штрафной потянул за футболку Лосано, заработал прямую красную и 11-метровый для «Сосьедада». Эмбарба с точки оформил дубль и стал одним из лучших игроков встречи.

Захарян, конечно, уступил Беккеру по эффективности (Шералдо отлично забил и шедеврально отдал голевую передачу), но в центре поля ни Мерино, ни Барренечеа обойти его не смогли. Арсен стал лучшим — портал Sofascore поставил ему оценку 7,6, а WhoScored — 7,3. У ближайшего конкурента — Мерино — 7,3 и 6,9 соответственно. И хотя Захаряна заменили на 89-й, сразу после пенальти, думается, что такой игрой он сделал еще шаг к тому, чтобы окончательно закрепиться в стартовом составе.

Арсен Захарян
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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