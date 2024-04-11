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Хави после объявления об уходе творит магию. Не проигрывает два месяца, до полуфинала ЛЧ — один шаг

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Барселоны» Хави
Хави.
Фото AFP
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Возможно, испанец поторопился с уходом.

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет», так Хави в январе анонсировал уход из команды по окончании сезона. Эти слова выглядели как досрочная капитуляция, ведь в чемпионской гонке в ла лиге все было уже понятно.

Спустя два месяца ход Хави можно считать гениальным: после его анонса «Барса» ни разу не проиграла в 12 матчах и близка к первому за пять лет полуфиналу Лиги чемпионов.

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Рафинью критиковали весь период в «Барселоне», но он провел топовый матч

Кажется, игроки признали свою вину в провальной первой половине и теперь хотят отплатить Хави успехом в еврокубке. Всю ситуацию наглядно демонстрирует статистика: по ожидаемым очкам и голам каталонцы в топе испанского чемпионата. Это не означает, что «Барса» непременно должна была лидировать в ла лиге, но блауграна слишком рано отпустила «Реал» до неотыгрываемого расстояния, а с критикой Хави явно перегнули.

Сейчас каталонцы открыто заявляют о намерении взять ЛЧ. Победа над «Наполи» в 1/8 финала не убеждала в силе и мотивации «Барселоны», но испанский клуб выдал мегаматч в Париже. По накалу страстей и заряженности команды точно не уступали «Реалу» и «Сити», которые днем ранее показали не менее крутой футбол.

Главный тренер «Барселоны» Хави и игрок команды Рафинья
Хави и Рафинья.
Фото AFP

При нынешних результатах больше всего поражает работа Хави с молодежью, которой нельзя перестать восторгаться. В первую очередь Кубарси. Его диагональные передачи обсудили уже все кому не лень но как же он хорош в обороне! В нескольких эпизодах Пау безжалостно «съел» Мбаппе и Дембеле: не дал себя обыграть, грамотно держал позицию и своевременно спасал подкатами.

Ямаль, напротив, разочаровал. Юнец слишком поверил в себя и в статусном матче хотел показать свой талант на весь мир, а вышло наоборот: каждый раз необоснованно лез в дриблинг и игнорировал выигрышные забегания партнеров, выбирая самый неоднозначный вариант для паса. С другой стороны, если у вингера была задача затмить Мбаппе, то он ее выполнил настолько беззубо выглядел Килиан. А самого Хави следует похвалить за веру в воспитанника при наличии Феликса и Торреса на скамейке.

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И все-таки главный герой встречи Рафинья. Бразильца нещадно критикуют уже два года, но в Париже он провел отличный матч. В начале тайма идеально открылся под заброс от Тер Штегена и вышел один на один с Доннаруммой, который сумел испортить момент своевременным выходом (наверное, это единственное полезное действие голкипера в матче).

Упущенный шанс только раззадорил Рафинью. В эпизоде с первым голом мы узнали, что у бразильца есть еще и правая нога — именно ей бразилец точнехонько ввалил мяч в пустые после ошибки Доннаруммы. А во втором тайме игрок реализовал сложнейший момент: прочитал задумку Педри, ушел от опеки Мендеша и с лету уложил мяч в сетку.

Эта игра очередное проявление характера «Барселоны». Ее можно ругать за ужасную реализацию, эпизодическую безыдейность в атаке и другие игровые проблемы, но они не раз выживали в экстремальных условиях. Потерять преимущество над «ПСЖ» за две минуты сильнейшая пощечина, но каталонцы не только не поникли, но и вернули себе победу.

Килиан Мбаппе сменил футболку во&nbsp;время матча.

«ПСЖ» забыл о Мбаппе, а Доннарумма опять провалился в ЛЧ

Несмотря на 59 процентов владения мячом, парижане по-настоящему доминировали только в первые минуты первого и второго таймов. Команда Энрике хорошо прессинговала у чужой штрафной, а игроки устраивали интересные забеги к воротам Тер Штегена. Беда в том, что их было слишком мало. Хотя гол Витиньи и прорывы Барколя с Дембеле должны были подвигнуть Энрике к риску.

Непонятен усиленный акцент на правый фланг парижане почти не атаковали через Мбаппе, который вышел на поле в качестве зрителя. Если нападающий и получал мяч, то в основном тогда, когда Килиан смещался ближе к центру. Француза нужно ругать, ведь это претендент на лучшего игрока поколения, но партнеры после 20-й минуты просто забыли о его существовании. Хочется надеяться на ренессанс в ответной встрече.

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Кому действительно нет оправдания Доннарумме. Джиджи снова провалил важный матч Лиги чемпионов и ответственен за все пропущенные мячи. С первым голом все очевидно, перед вторым итальянец любезно вложил мяч в ноги Канселу, а потом не накрыл подачу во вратарскую.

Никто не будет удивлен, если летом Энрике потребует нового вратаря. Строить тики-таку, имея голкипера с таким пасом, очень странно. Хотя «ПСЖ» не привыкать к вратарской чехарде. Катарцы если и меняют что-то чаще, чем тренеров и стратегию развития, то только вратарей.

«ПСЖ» приедет в Барселону аутсайдером, хотя прогнозировать железный вылет парижанам еще рано. Однако на стороне каталонцев не только хорошая игровая форма, но и запредельная мотивация. Победа в ЛЧ последняя возможность достойно проводить Хави.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Барселона

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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