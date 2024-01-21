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Испания

Сегодня, 02:10

Захаряна приберегли ради Кубка. Он вышел в концовке и помог «Сосьедаду» победить

Гоша Чернов
Корреспондент
Радость футболистов «Реал Сосьедад».
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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В игре с «Сельтой» российского хавбека выпустили на 78-й минуте.
Испания. Ла Лига. 21-й тур
20 янв, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
0:1
Реал Сосьедад

«Реал Сосьедад» оказался жертвой собственных успехов. Из-за прекрасных результатов баскской команды в Кубке Испании уплотнился ее календарь: субботний матч с «Сельтой» оказался для нее уже пятым в году, причем в ближайший вторник состоится шестой — с тем же соперником, на том же стадионе, но в другом турнире. А именно в четвертьфинале Кубка.

В субботу же «Реал Сосьедад» приехал на очередной матч чемпионата. Соперник серьезный: «Сельта» хоть и борется за выживание в этом сезоне, но в первом круге вырвала в гостях у басков ничью. Да и может ли быть несерьезной команда самого Рафаэля Бенитеса?

Но главный тренер «Сосьедада» Иманол Альгуасиль решил, что лучше устроить ротацию. Логика в этом была: предыдущая игра состоялась в среду, следующая — во вторник, команда истощена и требует передышки. Да, немного странно выставлять полуторный состав в чемпионате, а не в Кубке, но таков уж календарь. Тренерский штаб пошел на риск: в запасе остались многие лидеры, включая Оярсабаля, Мерино и Захаряна. Зато в основе появились те, кого в ней сложно представить: Пачеко, Оласагасти, Магунаселайя и Арамбуру

Альгуасиль еще и пошел на эксперименты: «Сосьедад» при нем почти всегда играет в четыре защитника, но в субботу он выбрал схему 3-5-2. Рискованный ход во всех отношениях, однако он запутал «Сельту»: Бенитес явно не был готов к столь резким переменам у соперника, поэтому стартовый план провалился. Уже на 11-й минуте «Сосьедад» открыл счет во многом благодаря тому, что в центре поля у него было численное преимущество — Браис Мендес прямо из хозяйской опорной зоны поразил нижний угол.

«Сельта» тоже остро отвечала и вполне могла забить. А мы, смотря на это, задумывались о том, как в такую игру может войти Захарян. Матч проходил в плотной и даже грубой борьбе (основной защитник «Сосьедада» Муньос в конце первого тайма серьезно повредил колено и покинул поле на носилках), так что Арсену пришлось бы участвовать в бойне.

К тому же, схема 3-5-2 сильно ограничивала выбор позиции для российского полузащитника. В 4-3-3 он может сыграть на любом из флангов и в центре поля, а здесь Захаряну не оказалось места ни на краях (он же не латераль), ни впереди (и не форвард). Опорником Арсена тоже назвать нельзя, так что вариантов для него оставалось два — там, где располагаются «восьмерки». Но одна из них, Браис Мендес, проводил блистательный матч, так что единственная опция для Захаряна заключалась в замене Туррьентеса.

Так и произошло, но только на 78-й минуте, когда «Сосьедад» уже окончательно перешел в энергосберегающий режим и охранял минимальную победу. Арсена отправили на правый полуфланг, где до этого как раз играл Мендес — он после выхода Захаряна ушел налево.

Что успел хавбек сборной России? Мало что. Первым делом сфолил в центре поля, несколько раз пытался идти в обводку, однажды успешно отобрал мяч, пару передач отдал не туда. Статистика, конечно, так себе, но что еще мог сделать футболист за четверть часа в столь сложной игре? Главное было — не навредить. В итоге «Сосьедад» добился победы, так что задача выполнена. А полностью проявить себя в матче с «Сельтой» Захарян еще успеет — нет сомнений, что вторничную игру на Кубок Арсен начнет с первых минут.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Сельта
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