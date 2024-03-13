Европейская Суперлига не может называться «Суперлигой» из-за чемпионата Дании

Европейский союз запретил Суперлиге называться «Суперлигой» из-за того, что права на это название уже закреплены за другим турниром, сообщает The Telegraph.

Датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, по этой причине проект Суперлиги Европы не может его использовать. Суд Европейского союза вынес решение в пользу датской лиги.

В апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Однако запуск проекта был приостановлен после угроз со стороны УЕФА и ФИФА. 21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

8 февраля стало известно, что страны ЕС, за исключением Испании, подписали заявление против Суперлиги.