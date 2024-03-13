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Суперлига

13 марта, 16:59

Европейская Суперлига не может называться «Суперлигой» из-за чемпионата Дании

Алина Савинова
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Европейский союз запретил Суперлиге называться «Суперлигой» из-за того, что права на это название уже закреплены за другим турниром, сообщает The Telegraph.

Датская Суперлига официально зарегистрировала в Евросоюзе свое название в качестве товарного знака, по этой причине проект Суперлиги Европы не может его использовать. Суд Европейского союза вынес решение в пользу датской лиги.

В апреле 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Однако запуск проекта был приостановлен после угроз со стороны УЕФА и ФИФА. 21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания нового турнира.

8 февраля стало известно, что страны ЕС, за исключением Испании, подписали заявление против Суперлиги.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2024/03/13/european-super-league-name-change-denmark-uefa/
Футбол
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