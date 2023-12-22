Газизов — о Суперлиге: «Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на создание Суперлиги.

«Футбол — это про расширение границ. Понятно, что сейчас политика вмешивается в этот вид спорта, но сама игра должна сближать людей по всему миру, независимо от их национальной принадлежности. Как футбольному функционеру, мне бы хотелось, чтобы в футбол играли без ограничений — это самый главный фактор. Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене. Футбол должен быть без границ. Это все, что могу сказать по данному поводу», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.