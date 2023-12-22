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Сегодня, 03:17

Газизов — о Суперлиге: «Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на создание Суперлиги.

«Футбол — это про расширение границ. Понятно, что сейчас политика вмешивается в этот вид спорта, но сама игра должна сближать людей по всему миру, независимо от их национальной принадлежности. Как футбольному функционеру, мне бы хотелось, чтобы в футбол играли без ограничений — это самый главный фактор. Российский футбол обязательно должен быть представлен на мировой арене. Футбол должен быть без границ. Это все, что могу сказать по данному поводу», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат проведения европейского турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-rossijskij-futbol-obyazatel-no-dolzhen-by-t-predstavlen-na-mirovoj-arene/
Суперлига (футбол)
Шамиль Газизов
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