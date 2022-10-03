Президент УЕФА о Суперлиге: «Я сомневаюсь, что в ближайшие лет 10-15 подобные проекты могут вернуться»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что проект Суперлиги не будет возрожден.

«Я сомневаюсь, что в ближайшие лет 10-15 подобные проекты могут вернуться.

Английские клубы точно не присоединятся к Суперлиге. Без них серьезной конкуренции не будет. Вероятно, англичане являются самыми важными в европейском футболе.

Понятно, что времена противоборства с проектом были неспокойными. Думаю, что однажды я смогу написать об этом книгу. Я тогда не спал и не ел в течение 48 часов. Мне звонили и угрожали», — цитирует Чеферина ANSA.

19 апреля 2021 года английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.