Агент Сафонов: «У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года»

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что кандидатуру 21-летнего нападающего «Динамо» предлагали «Болонье» прошлым летом.

«Предложения бывают приходят, но мы же не будем каждый день что-то обсуждать. Мы с «Динамо» продлили контракт. Раз он принял такое решение, то зачем говорить о том, что было раньше? Мы идем вперед, не нужно оглядываться назад. В Италии в летнее трансферное окно на уровне правительства вообще был максимальный отказ от российских игроков с российским паспортом», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В начале декабря 2023 года Константин Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.