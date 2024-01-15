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Сегодня, 16:12

Агент Сафонов: «У Тюкавина были предложения из Италии до Нового года»

Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» к игроку «Динамо»
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Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что кандидатуру 21-летнего нападающего «Динамо» предлагали «Болонье» прошлым летом.

«Предложения бывают приходят, но мы же не будем каждый день что-то обсуждать. Мы с «Динамо» продлили контракт. Раз он принял такое решение, то зачем говорить о том, что было раньше? Мы идем вперед, не нужно оглядываться назад. В Италии в летнее трансферное окно на уровне правительства вообще был максимальный отказ от российских игроков с российским паспортом», — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

В начале декабря 2023 года Константин Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2028 года.

Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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