Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 14:17

В «Аяксе» подтвердили интерес к Хендерсону

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Главный тренер «Аякса» Йон ван'т Схип прокомментировал возможный переход полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона в нидерландский клуб.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил об интересе «Аякса» к хавбеку сборной Англии.

«С Хендерсоном ведутся серьезные разговоры. Ему еще нужно уладить кое-какие дела в Саудовской Аравии. Это могло бы быть отличное сочетание. Не секрет, что нам действительно мог бы пригодиться игрок такого плана. Другие ребята могут извлечь из этого пользу», — приводит слова ван'т Схипа ESPN.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» ведет переговоры на предмет возможной аренды 33-летнего англичанина.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле прошлого года. Контракт игрока с командой из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Хендерсон провел за «Аль-Иттифак» 19 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голевыми передачами.

Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аль-Иттифак
ФК Аякс
0
Читайте также
Латвийские спортсмены угрожают бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Коринтианса» к Вере: «Мы не общались»