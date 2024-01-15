В «Аяксе» подтвердили интерес к Хендерсону

Главный тренер «Аякса» Йон ван'т Схип прокомментировал возможный переход полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона в нидерландский клуб.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил об интересе «Аякса» к хавбеку сборной Англии.

«С Хендерсоном ведутся серьезные разговоры. Ему еще нужно уладить кое-какие дела в Саудовской Аравии. Это могло бы быть отличное сочетание. Не секрет, что нам действительно мог бы пригодиться игрок такого плана. Другие ребята могут извлечь из этого пользу», — приводит слова ван'т Схипа ESPN.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» ведет переговоры на предмет возможной аренды 33-летнего англичанина.

Хендерсон перешел в «Аль-Иттифак» из «Ливерпуля» в июле прошлого года. Контракт игрока с командой из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Хендерсон провел за «Аль-Иттифак» 19 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голевыми передачами.