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Сегодня, 13:47

«Арсенал» договаривается с «Атлетико» о снижении стоимости аренды Феликса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Атлетико» требует за эту сделку 15 миллионов евро, а с учетом дополнительных расходов это сумма вырастет до 18 миллионов евро. Отмечается, что «Арсенал» пока не готов к таким тратам и намерен договориться о снижении стоимости аренды. Также на Феликса претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Феликс провел 13 матчей, забив 4 мяча и отдав 3 результативные передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11608517/Arsenal-held-talks-Atletico-Madrid-forward-Joao-Felix.html
Жоау Феликс
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
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