«Арсенал» хочет подписать нападающего «Байера» Диаби

«Арсенал» рассматривает вариант подписания нападающего «Байера» Муссы Диаби, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «канониры» ищут варианты усиления левого фланга атаки после провала с трансфером Михаила Мудрика, перешедшего в «Челси».

Диаби выступает за «Байер» с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Диаби провел за «Байер» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.