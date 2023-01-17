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Трансферы

Сегодня, 14:16

«Арсенал» хочет подписать нападающего «Байера» Диаби

Мария Гусева
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«Арсенал» рассматривает вариант подписания нападающего «Байера» Муссы Диаби, сообщает Sky Sports.

По данным источника, «канониры» ищут варианты усиления левого фланга атаки после провала с трансфером Михаила Мудрика, перешедшего в «Челси».

Диаби выступает за «Байер» с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Диаби провел за «Байер» 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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