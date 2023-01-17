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Трансферы

Сегодня, 17:43

Нападающий «Барселоны» Депай согласовал контракт с «Атлетико»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай договорился об условиях контракта с «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, нидерландский форвард уже согласовал контракт с мадридским клубом до 2025 года. Также сообщается, что в обмен на Депая в «Барселону» может отправится полузащитник Янник Карраско.

Нидерландец выступает за каталонский клуб с лета 2021 года. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2023 года. Ранее он играл за такие команды как «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

В текущем сезоне 28-летний Депай провел за «Барселону» 4 матча во всех соревнованиях и забил один мяч. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Мемфис Депай
Янник Феррейра-Карраско
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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