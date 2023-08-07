«Аякс» согласился продать Альвареса в «Вест Хэм» за 40 миллионов евро

«Вест Хэм» договорился с «Аяксом» о трансфере полузащитника Эдсона Альвареса, утверждает инсайдер Фабрицио Ромаго.

По его данным, «молотобойцы» заплатят за 25-летнего мексиканца около 40 миллионов евро включая бонусы. В ближайшие сутки Альварес прилетит в Лондон для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Хавбек выступает за «Аякс» с июля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.