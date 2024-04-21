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Сегодня, 13:55

Источник: «Барселона» готова продать Араухо не менее чем за 100 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Барселона» готова выслушать предложения о трансфере защитника Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

По данным источника, в клубе рассчитывают, что смогут продать 25-летнего уругвайца не менее чем за 100 миллионов евро.

В случае ухода Араухо, «Барселона» планирует подписать опытного центрального защитника, который будет сменщиком Пау Кубарси.

В нынешнем сезоне 25-летний Араухо сыграл 33 матча, в которых забил 1 мяч. Его действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

ФК Барселона
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