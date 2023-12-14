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Сегодня, 00:15

«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в Гринвуде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание топ-клубов испанской ла лиги, сообщает TalkSport.

По информации источника, в услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Барселона» и «Атлетико». Кроме того, «Хетафе» надеется сохранить форварда на постоянной основе.

«Хетафе» арендовал Гринвуда у «МЮ» в сентябре этого года. Он провел за команду 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Хетафе
Мейсон Гринвуд
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