«Барселона» и «Атлетико» заинтересованы в Гринвуде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, выступающий на правах аренды за «Хетафе», привлек внимание топ-клубов испанской ла лиги, сообщает TalkSport.

По информации источника, в услугах 22-летнего англичанина заинтересованы «Барселона» и «Атлетико». Кроме того, «Хетафе» надеется сохранить форварда на постоянной основе.

«Хетафе» арендовал Гринвуда у «МЮ» в сентябре этого года. Он провел за команду 13 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона.