«Барселона» планирует продать Ансу Фати зимой

«Барселона» готова расстаться с нападающим Ансу Фати в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, тренерский штаб каталонского клуба перестал видеть в Фати игрока основы и больше не рассчитывает на форварда.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает получить за продажу нападающего минимум 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел за «Барселону» 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.