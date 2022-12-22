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Трансферы

Сегодня, 08:25

«Барселона» планирует продать Ансу Фати зимой

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» готова расстаться с нападающим Ансу Фати в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, тренерский штаб каталонского клуба перестал видеть в Фати игрока основы и больше не рассчитывает на форварда.

Руководство сине-гранатовых рассчитывает получить за продажу нападающего минимум 80 миллионов евро.

В текущем сезоне 20-летний испанец провел за «Барселону» 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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