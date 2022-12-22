«Барселона» планирует продать Ансу Фати зимой

Сегодня, 08:25
«Барселона» готова расстаться с нападающим Ансу Фати в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По информации источника, тренерский штаб каталонского клуба перестал видеть в Фати игрока основы и больше не рассчитывает на форварда.
Руководство сине-гранатовых рассчитывает получить за продажу нападающего минимум 80 миллионов евро.
В текущем сезоне 20-летний испанец провел за «Барселону» 20 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.