Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:20

«Ливерпуль» и «ПСЖ» нацелились на чемпиона мира Энцо Фернандеса

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Полузащитник сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, клубы видят в аргентинском хавбеке альтернативу Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии». Руководство немецкого клуба запрашивает за трансфер 19-летнего англичанина минимум 150 миллионов евро.

Действующее соглашение Фернандеса с «Бенфикой» рассчитано до июня 2027 года.

21-летний аргентинец был признан лучшим молодым игроком на ЧМ-2022.

В текущем сезоне Фернандес провел за «Бенфику» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Бенфика
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Энцо Фернандес
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Падения с моста на автобус, эвакуация на вертолете. Фанаты сорвали праздник сборной Аргентины
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Зеленский попросил у США танки и самолеты
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Барселона» планирует продать Ансу Фати зимой