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Сегодня, 20:54

«Бавария» близка к подписанию защитника «ПСЖ» Мукиеле

Руслан Минаев
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Защитник «ПСЖ» Норди Мукиеле в ближайшее время может перейти в «Баварию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По данным источника, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. Сам игрок хочет перейти в «Баварию».

Ранее L'Equipe сообщил, что «ПСЖ» вместе с доплатой предлагает Мукиеле взамен на защитника мюнхенцев Йозуа Киммиха.

26-летний Мукиеле перешел в «ПСЖ» из «Лейпцига» летом 2022 года за 12 миллионов евро. В этом сезоне он провел за парижан 10 матчей и отдал 1 голевой пас.

Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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