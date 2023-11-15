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15 ноября, 23:39

«Бавария» готова рассмотреть вариант с бесплатным подписанием Мбаппе следующим летом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Бавария» заинтересована в форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе, сообщает Sport1.

По информации источника, в «Баварии» сомневаются в реальности перехода 24-летнего француза из-за его высокой зарплаты, но его имя несколько раз всплывало в дискуссиях руководства мюнхенцев. В клубе не исключают возможность, что они могут вступить в борьбу за бесплатное подписание игрока.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель в шутку заявил, что привезет Мбаппе в Мюнхен на велосипеде, если форвард «ПСЖ» согласится на переход.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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