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Сегодня, 11:05

«Бавария» объявила о переходе Кейна. Сделка оценивается в 120 миллионов евро

Мария Гусева
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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«Бавария» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Соглашение 30-летнего англичанина рассчитано до июня 2027 года. Нападающий будет выступать за мюнхенцев под 9-м номером.

СМИ сообщали, что «Тоттенхэм» получит за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В составе «шпор» нападающий становился финалистом Кубка Английской футбольной лиги (2015, 2021) и финалистом Лиги чемпионов (2019).

В прошлом сезоне форвард провел 49 матчей, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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