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Сегодня, 19:33

Беллингем занял первое место в рейтинге лучших трансферов сезона по версии Goal

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Global Look Press
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Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов текущего сезона в Европе.

В рейтинг вошли 15 сделок.

Первое место в рейтинге занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал». 20-летний англичанин провел за мадридцев 21 матч, забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач.

Вторым в топе стал трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию», третьим — переход форварда Серу Гирасси из «Ренна» в «Штутгарт».

Топ-10 рейтинга:

  1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д — «Реал», за 88 миллионов фунтов стерлингов)
  2. Харри Кейн («Тоттенхэм» — «Бавария», 86,6 миллионов)
  3. Серу Гирасси («Ренн» — «Штутгарт», 7,7 миллиона)
  4. Маркус Тюрам («Тоттенхэм» — «Бавария», свободный трансфер)
  5. Виктор Бонифас («Юнион» — «Байер», 17,3 миллиона)
  6. Дэйли Блинд («Бавария» — «Жирона», свободный трансфер)
  7. Алекс Гримальдо («Бенфика» — «Байер», свободный трансфер)
  8. Савио («Труа» — «Жирона», аренда)
  9. Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал», 100 миллионов)
  10. Иско («Реал» — «Бетис», свободный трансфер)
Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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