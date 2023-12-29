Беллингем занял первое место в рейтинге лучших трансферов сезона по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг лучших трансферов текущего сезона в Европе.
В рейтинг вошли 15 сделок.
Первое место в рейтинге занял переход Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал». 20-летний англичанин провел за мадридцев 21 матч, забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач.
Вторым в топе стал трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию», третьим — переход форварда Серу Гирасси из «Ренна» в «Штутгарт».
Топ-10 рейтинга:
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д — «Реал», за 88 миллионов фунтов стерлингов)
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Харри Кейн («Тоттенхэм» — «Бавария», 86,6 миллионов)
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Серу Гирасси («Ренн» — «Штутгарт», 7,7 миллиона)
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Маркус Тюрам («Тоттенхэм» — «Бавария», свободный трансфер)
- Виктор Бонифас («Юнион» — «Байер», 17,3 миллиона)
- Дэйли Блинд («Бавария» — «Жирона», свободный трансфер)
- Алекс Гримальдо («Бенфика» — «Байер», свободный трансфер)
- Савио («Труа» — «Жирона», аренда)
- Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал», 100 миллионов)
- Иско («Реал» — «Бетис», свободный трансфер)