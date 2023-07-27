«Бернли» арендовал полузащитника «Хоффенхайма» Бруна Ларсена

Вингер «Хоффенхайма» Якуб Брун Ларсен на правах аренды перешел в «Бернли», сообщается на официальном сайте английского клуба.

24-летний датчанин выступает за «Хоффенхайм» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее он играл за «Андерлехт», дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт».

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