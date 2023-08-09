Брат Холанна может стать одноклубником Кузяева в «Гавре»

«Гавр» хочет заполучить форварда «Стремсгодсета» Джонатана Браута Брунеса. По информации Foot Mercato, стороны близки к заключению сделки.

Французский клуб в борьбе за 22-летнего норвежца обошел «Лувен», который также делал предложение.

Брунес является двоюродным братом форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна. В прошлом сезоне он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 20 матчах в чемпионате и кубке Норвегии.

Этим летом в «Гавр» перешел российский полузащитник Далер Кузяев, у которого закончился контракт с «Зенитом».